Чемпион Украины снова был разгромлен командой из Менхенгладбаха.

Футболисты донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко и Сергей Кривцов поделились эмоциями после поражения от гладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов со счетом 0:4.

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Игроки дали комментарии в эфире телеканала "Футбол 2".

Матвиенко отметил, что не может назвать причину провала:

"Очень плохо сыграли сегодня. Сейчас уже нет смысла что-то говорить. Нужно немного остыть, пересмотреть игру и понять, что было не так. Сложно сказать, почему так было. Я был на поле и не видел картины в целом.

Думаю, у нас есть эксперты, которым есть что сказать. Давно не играл слева, немного неудобно было. Но потренировался и уже привык".

Кривцов не стал называть игру команды плохой и подчеркнул, что сопернику повезло реализовать все свои моменты:

"Моя ошибка была с пенальти, пропустили быстрый гол. Наш бич - игра на стандартах, они привели к двум голам. Не могу сказать, что мы сегодня плохо играли. Был такой матч, когда всё залетело в ворота. Во второй половине мы точно не уступали по игре. Но опять гол со стандарта и имеем то, что имеем.

Тяжело было обыгрывать Тюрама и Эмболо, мы в основном оставались два в два с Бондарем. Тут нельзя выбрасываться и рисковать, это чревато выходом два в один на наши ворота".

"Боруссия" М - "Шахтер": итоги матча

Поединок проходил на стадионе "Боруссия-Парк" при пустых трибунах.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М - "Шахтер".

"Горняки" пропустили от гладбахцев десять голов в двух встречах.

"Боруссия" после четырех туров закрепилась на первом месте в группе B, набрав 8 очков. "Шахтер" остается вторым с 4 пунктами, но "Реал" (4) с "Интером" (2) свой матч в этом туре еще не сыграли.

Следующий матч в группе "Шахтер" проведет на своем поле 1 декабря против мадридского "Реала".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел разницу в двух разгромах от "Боруссии".

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Автор: Данил Слесь