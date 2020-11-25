Футболисты донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко и Сергей Кривцов поделились эмоциями после поражения от гладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов со счетом 0:4.
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Игроки дали комментарии в эфире телеканала "Футбол 2".
Матвиенко отметил, что не может назвать причину провала:
"Очень плохо сыграли сегодня. Сейчас уже нет смысла что-то говорить. Нужно немного остыть, пересмотреть игру и понять, что было не так. Сложно сказать, почему так было. Я был на поле и не видел картины в целом.
Думаю, у нас есть эксперты, которым есть что сказать. Давно не играл слева, немного неудобно было. Но потренировался и уже привык".
Кривцов не стал называть игру команды плохой и подчеркнул, что сопернику повезло реализовать все свои моменты:
"Моя ошибка была с пенальти, пропустили быстрый гол. Наш бич - игра на стандартах, они привели к двум голам. Не могу сказать, что мы сегодня плохо играли. Был такой матч, когда всё залетело в ворота. Во второй половине мы точно не уступали по игре. Но опять гол со стандарта и имеем то, что имеем.
Тяжело было обыгрывать Тюрама и Эмболо, мы в основном оставались два в два с Бондарем. Тут нельзя выбрасываться и рисковать, это чревато выходом два в один на наши ворота".
"Боруссия" М - "Шахтер": итоги матча
- Поединок проходил на стадионе "Боруссия-Парк" при пустых трибунах.
- УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М - "Шахтер".
- "Горняки" пропустили от гладбахцев десять голов в двух встречах.
- "Боруссия" после четырех туров закрепилась на первом месте в группе B, набрав 8 очков. "Шахтер" остается вторым с 4 пунктами, но "Реал" (4) с "Интером" (2) свой матч в этом туре еще не сыграли.
- Следующий матч в группе "Шахтер" проведет на своем поле 1 декабря против мадридского "Реала".
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел разницу в двух разгромах от "Боруссии".
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