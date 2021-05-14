Дэвид Бекхэм получил приглашение сыграть в сериале "Друзья".

Бывшая звезда "Реала", "МанЮнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм вместе с другими селебрити сыграет в спецвыпуске продолжения сериала "Друзья".

Об этом сообщает стриминговый сервис HBO Max.

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Вместе с Бекхэмом примут участие в съемках сериала канадский поп-певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, звезда "Игры престолов" Кит Харингтон, актриса Риз Уизерспун, супермодель Синди Кроуфорд, певица Леди Гага и лауреатка Нобелевской премии Малала Юсуфзай.

Эпизод под названием The Friends Reunion должен выйти на экраны 27 мая. Уже представлено первый тизер и озвученная сумма гонораров актеров.

Заметим, что сейчас Бекхэм является владельцем американской команды "Интер Майами".

Сериал Друзья - справка

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и награжден шестью премиями "Эмми" и премией "Золотой глобус". Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала - в общей сложности 236 эпизодов.

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Автор: Артем Будрин