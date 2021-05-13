Известно, что на экраны вернется весь звездный состав.

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер спецвыпуска культового сериала «Друзья».

Читайте такжеСамые интересные сериалы 2021 года: какие новинки стоит посмотреть

Эпизод под названием The Friends Reunion должен выйти на экраны 27 мая. Речь о съемках полноценного нового сезона шоу пока не идет.

Известно, что на экраны вернется весь звездный состав - Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

За съемки каждый из них получит по 2,5 миллиона долларов. Возможно, выпуск с воссоединением героев будет иметь формат разговорного шоу.

Сериал Друзья – справка

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус". Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала — в общей сложности 236 эпизодов.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров