Яя Туре возвращается в Украину с конспектами Гвардиолы.

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и других клубов войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Он будет помогать главному тренеру команды Игорю Климовскому.

Об этом сообщает Metaratings.

"Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Когда-то он начинал карьеру в донецком "Металлурге", но сейчас этого клуба нет. Поэтому символично, что он начнет карьеру в "Олимпике", - рассказал агент Туре Дмитрий Селюк.

Параллельно с работой в клубе Туре будет учиться, чтобы получить тренерскую лицензию.

Читайте такжеЛучшего бомбардира УПЛ перевели в дублирующий состав

Напомним, что ивуариец выступал с 2003 по 2005 год за донецкий "Металлург". Последним клубом в карьере Туре стал китайский клуб "Циндао Хайню".

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Budrin Artem