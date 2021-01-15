Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и других клубов войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Он будет помогать главному тренеру команды Игорю Климовскому.
Об этом сообщает Metaratings.
"Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Когда-то он начинал карьеру в донецком "Металлурге", но сейчас этого клуба нет. Поэтому символично, что он начнет карьеру в "Олимпике", - рассказал агент Туре Дмитрий Селюк.
Параллельно с работой в клубе Туре будет учиться, чтобы получить тренерскую лицензию.
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Напомним, что ивуариец выступал с 2003 по 2005 год за донецкий "Металлург". Последним клубом в карьере Туре стал китайский клуб "Циндао Хайню".
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