"Позор - подходящее слово": один из лидеров Барселоны готов покинуть клуб после разгрома от Баварии

Жерар Пике эмоционально прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов

Защитник и один из ветеранов "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал разгромное поражение каталонцев от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Слова Пике приводит Marca.

"Это была кошмарная игра, ужасные ощущения. Позор - подходящее для этого слово. Нельзя так играть в еврокубках, и это происходит с нами уже не впервые - во второй или третий раз. Нам очень тяжело, и я надеюсь, что из этого получится извлечь полезный урок. Нужна какая-то реакция, клубу и команде необходимы структурные изменения", - сказал Пике.

Он подчеркнул, что говорит не о ком-то конкретном, а также заявил, что готов сам покинуть клуб, если это необходимо:

"Неприкасаемых нет, я готов уйти. Если нужна новая кровь и другая динамика, то тогда я первый, кто готов уйти, потому что, мне кажется, мы достигли дна. Все внутри клуба должны отреагировать на это и решить, что будет лучшим решением для клуба".

Барселона: очередной провал в Лиге чемпионов

"Барселона" была разгромлена "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8. Каждый из таймов каталонцы проиграли со счетом 1:4.

"Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1949 года.

"Барселона" в четвертый раз подряд вылетела из ЛЧ после разгрома. В прошлом сезоне "Барселона" в 1/2 финала по сумме двух встреч проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4). В сезоне 2017-2018 каталонцы в 1/4 финала были повержены "Ромой" (4:1, 0:3). В сезоне 2016-2017 команда выбыла на стадии 1/4 финала, уступив "Ювентусу" (0:3, 0:0).

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.

"Барселона" завершила сезон без трофеев впервые с сезона 2007-2008.

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Автор: Антон Дударь