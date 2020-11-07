Команда украинца одержала победу над одним из лидеров.

Украинский нападающий Артем Кравец отличился голом за "Коньяспор" в матче 8-го тура чемпионата Турции.

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Команда украинца встречалась с "Фенербахче", который ведет борьбу за первое место в таблице.

Кравец вышел на поле в стартовом составе. На 77-й минуте форвард принял заброс из глубины и переиграл вратаря, установив окончательный счет в игре - 2:0 в пользу "Коньяспора".

31-летний нападающий провел за команду 6 матчей, в которых забил уже 5 голов и отдал 1 ассист. В гонке бомбардиров турецкого чемпионата Кравец занимает четвертое место.

Артем Кравец: главное

Кравец только 20 августа вернулся в "Динамо", за которое успел сыграть лишь в одном официальном матче, выйдя на замену в игре УПЛ против "Львова", после чего покинул клуб. Он аргументировал это тем, что хочет получать постоянную игровую практику, чтобы пробиться в сборную Украины.

Почти сразу Кравец подписал контракт с "Коньяспором" на два года.

Футболист в прошлом также выступал за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", а два с половиной года провел в турецком "Кайсериспоре".

Андрей Шевченко вызвал Артема Кравца на ноябрьские матчи сборной Украины.

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Автор: Данил Слесь