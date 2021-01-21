"Реал" вылетел из турнира, проиграв команде из третьего дивизиона.

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые сыграл за мадридский "Реал" в официальном матче.

Лунин дебютировал за "сливочных" в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно", который представляет третий по силе испанский дивизион.

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Поединок завершился позорным вылетом "Реала" из турнира, а Лунин пропустил два гола.

"Сливочные" открыли счет, но соперник сумел перевести игру в овертайм, забив после стандарта. На 115-й минуте дополнительного времени контратака "Алькояно" завершилась вторым голом. Причем победный мяч хозяева забили, играя в меньшинстве на протяжении пяти минут.

Лунин не лучшим образом сыграл в этом эпизоде - вратарь пошел на перехват, но не успел к мячу.

Также в концовке встречи Лунин получил желтую карточку. В активе у украинца один сэйв.

Пропущенные голы Лунина

"Алькояно" - "Реал" - 2:1

Голы: Милитао, 45 - Сольбес, 80, Касанова, 115

"Алькояно": Хосе, Санчес (Хули, 60), Феррис, Гонсалес, Карбонель (Мольто, 60), Рубио (Лопес, 72), Эскалапес, Касанова, Анхель (Диаките, 78), Эль-Гезуани (Антон, 105), Хона (Сольбес, 60)

"Реал": Лунин, Марcело, Милитао, Чуст, Одриосола (Азар, 97), Каземиро, Вальверде, Васкес, Иско (Кроос, 97), Винисиус (Асенсио, 91), Мариано (Бензема, 67)

Удаление: Лопес, 110

Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в арендах за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

21-летний украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но ранее не получал от тренерского штаба шансов проявить себя.

До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.

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Автор: Антон Дударь