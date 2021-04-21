Александр Поворознюк рассказал, что его друг положил гранату себе в карман.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в подробностях рассказал о взрыве гранаты в офисе, в результате которого погиб один человек.

Об этом Поворознюк рассказал YouTube-каналу "Petrove TV".

"Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий (бизнесмен, - Прим.), сказал: "Заедь к нам на базу". Я часто приезжал туда - то в нарды поиграем, то посидим, пообщаемся. Он позвонил: "Заедь на 5 минут". Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой сидят и говорят. Я сел с левой стороны. Сидели и говорили ни о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались", - начал свой рассказал Поворознюк.

"Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается, - продолжил президент "Ингульца", - Я ничего не понял. Смотрю - боевая граната. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет в карман себе. И она взрывается. Дальше меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице - не знаю".

"Потом вызвал милицию, скорую. Зашел туда, а там вообще - кучи мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, пока приехала полиция", - добавил он.

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Поворознюк заявил, что с ним "все нормально":

"По сравнению с тем, какие ранения получили мои друзья, со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать".

Напомним, взрыв гранаты произошел 20 апреля. Полиция сообщала, что в результате взрыва погиб 58-летний мужчина, еще один человек был госпитализирован с осколочными ранениями.

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Автор: Антон Дударь