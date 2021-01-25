"Горняки" заинтересованы в подписании Алекса Тейшейры.

Чемпион Украины "Шахтер" не против вернуть в команду бразильского полузащитника Алекса Тейшейру.

Об этом сообщает fichajes.net.

На данный момент Тейшейра является свободным агентом, и "Шахтер" может подписать его бесплатно.

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Источник отмечает, что Тейшейра может сделать выбор в пользу "Шахтера", так как ему будет комфортно играть за клуб, с которым он уже хорошо знаком. Кроме того, он стабильно сможет выступать в еврокубках.

Также 31-летним бразильцем интересуются "Астон Вилла" и "Бенфика".

Напомним, что ранее стало известно об интересе к Тейшейре со стороны киевского "Динамо". Тогда же сообщалось о том, что бразилец близок к переходу в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, но, видимо, этот трансфер сорвался.

Алекс Тейшейра: из "Шахтера" - в Китай

Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы и стал одним из самых значимых легионеров в истории клуба. За дончан он забил 89 голов в 223 матчах и дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ.

В феврале 2016 года Тейшера перешел в "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро, став на тот момент самым дорогим трансфером "Шахтера" и всего украинского футбола.

С "Цзянсу Сунин" Тейшейра выиграл чемпионат Китая в 2020 году, а также серебряные медали турнира в 2016. В 102 матчах за клуб он забил 45 голов.

Контракт 31-летнего бразильца с китайским клубом был рассчитан до конца 2020 года.

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Автор: Антон Дударь