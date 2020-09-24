Полузащитник "Динамо" Киев Ахмед Алибеков на правах аренды перешел в российскую "Уфу".
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на один сезон.
Читайте также"Не было возможности уехать": выгнанный из украинского клуба футболист объяснил, почему выступал в "ЛНР"
Алибеков отметил, что важную роль в решении переехать в российский чемпионат сыграли семейные обстоятельства:
"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу".
Прошлый сезон Алибеков провел на правах аренды в "Словане", сыграв за чешский клуб в 13 матчах. В начале этого сезона он попадал в заявку "Динамо" на матч против "Львова".
22-летний Алибеков является воспитанником запорожского "Металлурга", а в "Динамо" он перешел в 2016 году. С 2014 года выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.
"Динамо" Киев: трансферные новости
- Украинский нападающий Артем Кравец опроверг информацию о том, что его выгнали из "Динамо". Форвард уже подписал контракт с "Коньяспором".
- Ранее в аренду в российский клуб отправился полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири.
- В сети назвали суммы, за которые "Динамо" готово продать своих главных талантов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram