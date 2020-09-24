Воспитанник запорожского футбола Ахмед Алибеков продолжит карьеру в "Уфе".

Полузащитник "Динамо" Киев Ахмед Алибеков на правах аренды перешел в российскую "Уфу".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано на один сезон.

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Алибеков отметил, что важную роль в решении переехать в российский чемпионат сыграли семейные обстоятельства:

"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу".

Прошлый сезон Алибеков провел на правах аренды в "Словане", сыграв за чешский клуб в 13 матчах. В начале этого сезона он попадал в заявку "Динамо" на матч против "Львова".

22-летний Алибеков является воспитанником запорожского "Металлурга", а в "Динамо" он перешел в 2016 году. С 2014 года выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.

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Автор: Антон Дударь