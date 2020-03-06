Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 22-го тура

"Динамо" предстоит выездной поединок с "Александрией", а "Шахтер" сыграет в гостях у "Колоса".

7 и 8 марта состоятся поединки 22-го тура чемпионата Украины по футболу. После этих матчей таблица УПЛ будет разделена на две части по шесть команд. Расписание трансляций 7 марта 14.00. "Ворскла" - "Олимпик" Трансляция: "Футбол 2" 14.00. "Десна" - "Заря" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Александрия" - "Динамо" Трансляция: "Футбол 2" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты матчей 21-го тура, таблица 8 марта 14.00. "Львов" - "Карпаты" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Колос" - "Шахтер" Трансляция: "Футбол 1" 17.00. "Днепр-1" - "Мариуполь" Трансляция: УНИАН ТВ Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Александрии" был признан лучшим игроком 21-го тура УПЛ.

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