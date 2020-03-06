Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 22-го тура
14:56, 06 марта 2020Футбол
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"Динамо" предстоит выездной поединок с "Александрией", а "Шахтер" сыграет в гостях у "Колоса".
Динамо и Александрия сыграют в центральном матче тура / фото: ФК Динамо
7 и 8 марта состоятся поединки 22-го тура чемпионата Украины по футболу. После этих матчей таблица УПЛ будет разделена на две части по шесть команд.
Расписание трансляций
7 марта
14.00. "Ворскла" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 2"
14.00. "Десна" - "Заря"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Александрия" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 2"
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8 марта
14.00. "Львов" - "Карпаты"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Колос" - "Шахтер"
Трансляция: "Футбол 1"
17.00. "Днепр-1" - "Мариуполь"
Трансляция: УНИАН ТВ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Александрии" был признан лучшим игроком 21-го тура УПЛ.
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