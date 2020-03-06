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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 22-го тура

14:56, 06 марта 2020
Футбол
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Динамо и Александрия сыграют в центральном матче тура / фото: ФК Динамо

7 и 8 марта состоятся поединки 22-го тура чемпионата Украины по футболу. После этих матчей таблица УПЛ будет разделена на две части по шесть команд.

Расписание трансляций

7 марта

14.00. "Ворскла" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 2"

14.00. "Десна" - "Заря"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Александрия" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 2"

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8 марта

14.00. "Львов" - "Карпаты" 

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Колос" - "Шахтер"

Трансляция: "Футбол 1"

17.00. "Днепр-1" - "Мариуполь" 

Трансляция: УНИАН ТВ 

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Александрии" был признан лучшим игроком 21-го тура УПЛ.

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