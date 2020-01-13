"Эрдоган забрал все": легенда турецкого футбола работает таксистом в США

Футболист стал жертвой политического преследования.

Бывший нападающий сборной Турции и бронзовый призер чемпионата мира 2002 года Хакан Шукюр вынужден работать таксистом в США из-за проблем с правительством на родине.

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Об этом сообщает Record.

48-летний экс-футболист несколько лет назад вступил в партию президента Турции Реджепа Эрдогана, но затем покинул ее из-за высокого уровня коррупции.

Правительство заморозило все счета и собственность Шукюра, который был вынужден мигрировать в США. В 2016-м Шукюр был объявлен в турецкий розыск из-за подозрений в причастности к попытке госпереворота.

Уже в США Шукюр открыл кафе, но был вынужден его закрыть из-за давления неизвестных лиц. Теперь бывший футболист живет в Вашингтоне и работает в такси.

"Я должен работать, потому что у меня ничего нет. Эрдоган забрал у меня все - право на свободу, право на самовыражение, на труд. В магазин моей жены летели камни, я и мои дети получают угрозы. Мой отец временно был арестован в Турции, а все имущество конфисковано", - признался экс-форвард.

Хакан Шукюр провел более ста матчей за сборную Турции, а также выступал за "Галатасарай", "Интер" и "Парму". Он является автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира - на ЧМ-2002 Шукюр поразил ворота корейцев на 11-й секунде.

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