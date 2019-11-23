Манчестер Сити выиграл у Челси битву тура в АПЛ (видео)

"Горожане" одержали домашнюю победу над соседом по турнирной таблице.

На "Этихад Стэдиум" в Манчестере прошел центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Челси". Встреча завершилась победой хозяев поля.

"Челси" довольно быстро сумел выйти вперед. После длинного паса от Матео Ковачича Н'Голо Канте ворвался в штрафную и сумел переиграть голкипера.

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Однако "Ман Сити" понадобилось меньше пятнадцати минут, чтобы перевернуть счет на табло. "Горожане" сравняли счет благодаря удару Кевина де Брюйне и рикошету, а затем вышли вперед после сольного прохода Рияда Мареза, который точно пробил под дальнюю штангу.

Во втором тайме счет не изменился, хотя моменты были у обеих команд. В компенсированное время "горожане" забили еще раз, но гол Рахима Стерлинга был отменен после видеоповтора.

"Ман Сити" набрал 28 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. У "Челси" - 26 очков и четвертая позиция.

"Манчестер Сити" - "Челси" - 2:1

Голы: де Брюйне, 29, Марез, 37 - Канте, 21

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Стоунз, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 52), Давид Сильва (Фоден, 67), Марез, Агуэро (Жезус, 76), Стерлинг

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59), Канте, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 74), Пулишич

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Ранее УНИАН также сообщал о том, что в 13-м туре АПЛ "Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" в дебютном матче Жозе Моуриньо.