Подписка на "ДНР": клуб УПЛ угодил в скандал из-за аккаунта в соцсети (фото)
21:34, 08 сентября 2019Футбол
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Официальный Twitter-аккаунт донецкого "Олимпика" был подписан на страницы "ДНР" и "Новороссии".
Официальный аккаунт Олимпика в Twitter / twitter.com/fcolympic_don
Донецкий "Олимпик" угодил в скандал из-за своего официального аккаунта в Twitter.
Об этом сообщает сайт Tribuna.com.
В Twitter-аккаунте "Олимпика", ссылка на который размещена на официальном сайте клуба, можно было увидеть подписки на страницы с названиями "Новостная лента ДНР" и "Новороссия", а также лайки публикаций российского пропагандистского телеканала Russia Today и поста с возложением цветов к месту гибели экс-главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко.
Сообщается, что через некоторое время после появления публикации на сайте Twitter "Олимпика" отписался от аккаунтов "Новостная лента ДНР" и "Новороссия".
фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот
УНИАН ранее также сообщал о том, что краматорский клуб навечно закрепил первый номер за расстрелянным боевиками "ДНР" вратарем.
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