Подписка на "ДНР": клуб УПЛ угодил в скандал из-за аккаунта в соцсети (фото)

Официальный Twitter-аккаунт донецкого "Олимпика" был подписан на страницы "ДНР" и "Новороссии".

Донецкий "Олимпик" угодил в скандал из-за своего официального аккаунта в Twitter.

Об этом сообщает сайт Tribuna.com.

В Twitter-аккаунте "Олимпика", ссылка на который размещена на официальном сайте клуба, можно было увидеть подписки на страницы с названиями "Новостная лента ДНР" и "Новороссия", а также лайки публикаций российского пропагандистского телеканала Russia Today и поста с возложением цветов к месту гибели экс-главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Сообщается, что через некоторое время после появления публикации на сайте Twitter "Олимпика" отписался от аккаунтов "Новостная лента ДНР" и "Новороссия".

УНИАН ранее также сообщал о том, что краматорский клуб навечно закрепил первый номер за расстрелянным боевиками "ДНР" вратарем.