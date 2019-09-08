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Подписка на "ДНР": клуб УПЛ угодил в скандал из-за аккаунта в соцсети (фото)

21:34, 08 сентября 2019
Футбол
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Официальный аккаунт Олимпика в Twitter / twitter.com/fcolympic_don

Об этом сообщает сайт Tribuna.com.

В Twitter-аккаунте "Олимпика", ссылка на который размещена на официальном сайте клуба, можно было увидеть подписки на страницы с названиями "Новостная лента ДНР" и "Новороссия", а также лайки публикаций российского пропагандистского телеканала Russia Today и поста с возложением цветов к месту гибели экс-главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Сообщается, что через некоторое время после появления публикации на сайте Twitter "Олимпика" отписался от аккаунтов "Новостная лента ДНР" и "Новороссия".

фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот

УНИАН ранее также сообщал о том, что краматорский клуб навечно закрепил первый номер за расстрелянным боевиками "ДНР" вратарем.

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Теги: #ДНР#Олимпик