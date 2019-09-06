Один из лидеров Шахтера Исмаили рассказал, почему отказался играть за сборную Украины

Бразилец подчеркнул, что ему предлагали выступать за "желто-синих".

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о предложении выступать за сборную Украины, а также назвал причины своего отказа.

Об этом Исмаили сказал в комментарии для сайта Tribuna.com.

"Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Андрей Шевченко. Я всегда следил за "Миланом", когда он играл там. Для меня он был кумиром. И предложение от него вызвало у меня большую радость", - отметил бразилец.

"В таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня - отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив", - сказал Исмаили.

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Защитник также заявил, что одной из причин отказа стало незнание украинского или русского языка:

"Этот вопрос также вызывал у меня сомнения. Я и правда не говорю на русском и украинском языках. Ребята, которые находятся здесь много лет, уже прекрасно знают, о чем идет речь. Конечно, они не говорят идеально, но точно понимают больше, чем я. Мне с этим сложнее. Марлос и Мораес до "Шахтера" играли в других командах. Возможно, там у них был больше акцент на изучении языка. Это вопрос выхода из зоны своего комфорта".

Отметим, что Исмаили один раз вызывался в сборную Бразилии, однако не дебютировал в составе команды.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист высказался о натурализации форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.