"Это не футбольный клуб": игрок сборной Украины высказался о натурализации Мораеса

Артем Кравец считает тему натурализации форварда "Шахтера" неоднозначной.

Форвард сборной Украины Артем Кравец прокомментировал тему натурализации нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

"Натурализация в сборной в плане футбольной составляющей – это однозначно плюс. Но я не понимаю, это не футбольный клуб, это страна. За выступления ты не получаешь деньги, не ездишь туда играть за зарплату. Тебе туда можно не ехать в принципе, отказаться.

Для меня это честь страны, я понимаю, за кого я играю. За людей, страну, я здесь родился, прожил, мне хочется ей помогать. Уверен, что у Мораеса нет таких чувств, их не может быть.

Он сильный нападающий, вопросов нет. И дело не в конкуренции, сегодня играет он, завтра я, и мы помогаем сборной добиваться целей. У меня нет мысли, что он пришел на мое место", - заявил экс-футболист "Динамо" в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

В настоящий момент Кравец выступает в чемпионате Турции за "Кайсериспор".

Ранее УНИАН сообщал, что Люксембург не будет оспаривать решение УЕФА по "делу Мораеса".