Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Сергей Бойко будет работать на международном поединке.

Украинская бригада арбитров будет работать на матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Читайте такжеМатч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси обслужит женщина-арбитр

Главным арбитром матча между казахстанской "Астаной" и белорусским БАТЭ будет украинец Сергей Бойко из Белгород-Днестровского. Также в его бригаду войдут ассистенты Семен Шлончак и Александр Корнейко. Четвертым арбитром встречи станет Анатолий Абдула.

Поединок пройдет на поле "Астаны" 22 августа. Стоит отметить, что казахстанскую команду тренирует украинский специалист Роман Григорчук.

Ранее назначение на игру ЛЕ между "Сабуртало" и "Араратом" (0:2), которая состоялась 15 августа, получил другой украинский арбитр Николай Балакин.

УНИАН ранее сообщал, что трое украинских арбитров получили дисквалификации.