Будущая звезда: футболист Динамо попал в престижный рейтинг (фото)

Сергей Булеца был отмечен известным журналом.

Полузащитник киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Сергей Булеца попал в список будущих звезд европейского футбола.

Свой рейтинг представило издание World Soccer, о чем сообщил FootBoom.

В очередном выпуске журнала были отмечены молодые игроки, которые зарекомендовали себя на чемпионате мира U-20 в Польше.

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"Описывать футболиста просто, как левого полузащитника, нельзя, ведь этот парень способен сделать немало работы и вне своего фланга. Талантливый игрок из академии киевского "Динамо". Ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как это сделал Булеца.

Он забил три важных гола - в том числе и победный в полуфинале против Италии, а также отличился двумя голевыми передачами. На протяжении всего финала он сочетает активность, грамотные передачи, технику, скорость и неплохую работу на оборону. Булеца получил полностью заслуженное второе место по итогам опроса на турнире", - написано в журнале.

Самым перспективным игроком по итогам турнира был признан корейский хавбек Ли Кан Ин, выступающий за "Валенсию".

Булеца следующий сезон проведет на правах аренды в "Днепре-1", который вышел в УПЛ.

Ранее УНИАН сообщал, что футболист "Динамо" вошел в топ-100 юных талантов мира.