Украинский нападающий отличился дублем в матче Лиги Европы (видео)

Адеринсола Эсеола помог "Кайрату" одержать выездную победу.

Украинский форвард Адеринсола Эсеола оформил дубль за "Кайрат" в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против боснийского клуба "Широки Бриег".

Эсеола забил по голу в каждом из таймов. Сперва украинец реализовал выход один на один, а затем добил мяч в сетку после своего же удара головой.

Результативная игра 28-летнего уроженца Житомира помогла его команде одержать выездную победу со счетом 2:1.

Ответный матч команды проведут 18 июля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" впервые за девять месяцев.