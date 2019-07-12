Украинский нападающий отличился дублем в матче Лиги Европы (видео)
16:04, 12 июля 2019Футбол
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Адеринсола Эсеола помог "Кайрату" одержать выездную победу.
Адеринсола Эсеола забил по голу в каждом из таймов / фото: twitter.com/fc_kairat
Украинский форвард Адеринсола Эсеола оформил дубль за "Кайрат" в матче первого раунда квалификации Лиги Европы против боснийского клуба "Широки Бриег".
Эсеола забил по голу в каждом из таймов. Сперва украинец реализовал выход один на один, а затем добил мяч в сетку после своего же удара головой.
Результативная игра 28-летнего уроженца Житомира помогла его команде одержать выездную победу со счетом 2:1.
Ответный матч команды проведут 18 июля.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" впервые за девять месяцев.
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