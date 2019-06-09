Кто станет первым в истории победителем Лиги наций: анонс матча Португалия - Нидерланды

Сборные Португалии и Нидерландов встретятся в финале нового турнира УЕФА.

В финальном матче Лиги наций УЕФА 9 июня встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Матч пройдет на "Эштадиу Драгау" в Порту. Начало встречи - в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Нидерланды.

Путь к финалу

Действующие чемпионы Европы португальцы на групповом этапе заняли первое место в противостоянии с Италией и Польшей. Осенью Португалия играла без своей главной звезды Криштиану Роналду, но сумела набрать 8 очков в четырех матчах и опередить ближайшего преследователя Италию на 3 очка.

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В домашнем для себя полуфинале португальцы обыграли Швейцарию благодаря хет-трику Роналду.

Сборная Нидерландов заняла первое место в одной группе с Францией и Германией. "Оранжевые" набрали столько же очков, сколько и французы (по 7), но опередили чемпинов мира за счет лучшей разницы голов в личных встречах (1:2 и 2:0).

В полуфинале нидерландская сборная в овертайме обыграла Англию - 3:1. Нидерланды проводили свой матч на день позже, чем Португалия.

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История противостояний

Сборные Португалии и Нидерландов провели друг против друга в общей сложности 15 матчей: португальцы выиграли в семи случаях, нидерландцы - в двух, а еще шесть матчей завершились вничью.

Что касается только официальных встреч на чемпионатах мира и Европы, а также в рамках квалификации, то здесь у Португалии также серьезный перевес: пять побед при одной ничьей и одном поражений.

Предыдущая встреча команд состоялась в 2018 году. Тогда Нидерланды разгромили соперника в товарищеском матче со счетом 3:0.

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Травмы

У Португалии встречу пропустит Пепе, который в полуфинальном матче получил перелом лопатки. Также под вопросом участие в игре Жоау Канселу. У нидерландской сборной кадровых проблем нет.

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Карвалью, Невеш, Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Гедеш

Нидерланды: Силлессен, Дамфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Йонг, де Рон, Вейналдум, Промес, Депай, Бабел

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Слова перед матчем

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

"Мы в финале, поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего - психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам".

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман:

"Играть в финале - это удовольствие, а не давление. Мы победили Францию, Германию, Англию... Было бы здорово победить и Португалию в финале на ее территории. У нас есть план, и у Португалии тоже будет план. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы".

Арбитр

Судить матч будет испанец Альберто Ундиано Мальенко. Для него эта встреча станет последней в карьере.