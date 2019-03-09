Все три матча дня украинской футбольной Премьер-лиги завершились нулевой ничьей

В последнем матче дня голов не забивали ФК Львов и луганская Заря.

Во Львове на стадионе "Украина" завершился матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором ФК Львов принимал Зарю из Луганска.

Матч завершился вничью, со счетом 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Любопытно, что без голов завершились также матчи Мариуполь - Черноморец и Ворскла - Десна.

Матч во Львове проходил в равной борьбе без особого преимущества одного из соперников. Соперники, в основном, отличались грубой игрой. А на 80-й минуте Парамонов в центре поля грубо сыграл против Громова, и арбитр показал вторую желтую карточку игроку Львова - удаление.

А самый опасный момент создали львовяне в самом начале второго тайма. На 47-й минуте после передачи Липе слева ворвался в штрафную Зари Педро и пробил в дальний угол - мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. А спустя 3 минуты, на 50-й, Педро из левого угла штрафной прострелил в центр на Бруно, который пробил выше ворот.

В итоге, Львов набрал 27 очков и остался на 8-м месте в таблице. У Зари - 32 балла и 4-е место в Премьер-лиге.