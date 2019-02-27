Боруссия проведет бесплатный курс похудения для фанатов с лишним весом

Тренировочная программа будет проводиться абсолютно бесплатно на спортивных сооружениях "Боруссии" (Дортмунд).

Дортмундская "Боруссия" объявила об открытии курсов для футбольных болельщиков с избыточным весом. Теперь каждый желающий может записаться на программу похудения. Тренировочная программа стартует в середине 2019 года и будет проводиться абсолютно бесплатно на спортивных сооружениях "Боруссии" (Дортмунд).

Записаться на программу могут все фанаты «Боруссии» в возрасте от 35 до 65 лет и чей индекс массы тела выше 28, сообщает Ruhr Nachrichten.

Курс будет длиться 12 недель, по 90 минут в неделю. На теоретической части тренеры будут рассказывать о различных хитростях и советах для более здорового образа жизни. На практических тренировках упор будет делаться на футбол и работу с мячом. При этом, если какой-либо из участников тренировки не будет добиваться успехов, в клубе обещают относиться с лояльностью и пониманием.

Как сообщал УНИАН, "Боруссия" практически лишилась шансов на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив в первом матче плей-офф лондонскому "Тоттенхэму" - 0:3.