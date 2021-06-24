Когда официально стало известно о выходе Украины в следующий этап чемпионата Европы-2020, россиянину припомнили его слова.

Главный тренер юношеской сборной России Владимир Быстров досрочно отправил сборную Украины с Евро-2020 после поражения Австрии и опозорился, так как наша сборная в результате вышла в плей-офф.

Нелепое заявление он сделал в эфире телепередачи «Все на матч».

«Украина поехала домой. А крику сколько было: форма, Крым нарисовали... Надо было просто меньше шуметь, а больше заниматься делом, футбольным делом», – заявил 21 июня Быстров.

Когда официально стало известно о выходе Украины в следующий этап чемпионата Европы-2020, россиянину припомнили его слова, высмеяв в сети: "Быстро жив?", "Володька, ты немного л*ханулся", "Он был таким бездарным футболистом, как и аналитиком, так что все верно".

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Сборная Украины на Евро-2020: результаты

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.

Сборная Украины, несмотря на поражение от Австрии, все равно вышла в плей-офф престижного турнира.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020. "Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка - футбольная магия существует. Наша сборная - в 1/8 Евро-2020!!! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!", - отметил Зеленский.

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Автор: Денис Прядко