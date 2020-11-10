Торжественная церемония должна пройти в следующем году.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может быть включен в Международный зал боксерской славы уже следующим летом.

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Об этом сообщает "Чемпион".

Ранее Кличко-младший вошел в список кандидатов из 42 боксеров, среди которых - Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Тимоти Брэдли, Мигель Котто, Миккель Кесслер, Карл Фроч и другие.

По информации портала, украинец по итогам голосования членов жюри вошел в топ-5 кандидатов, из которых трое боксеров попадут в Международный зал боксерской славы.

Окончательные результаты будут оглашены в декабре, а торжественная церемония традиционно должна пройти в июне в Канастоте, штат Нью-Йорк.

Стоит отметить, что в 2018-м году в Международный зал боксерской славы был включен Виталий Кличко.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Всего в профи Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Автор: Данил Слесь