Александр Усик не хочет идти на уступки и ждать возможности провести бой за пояс WBO.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако их планам мешает украинец Александр Усик, являющийся обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO.

На данный момент существует два варианта развития событий, однако промоутер Джошуа и со-промоутер Усика Эдди Хирн собирается предложить третью опцию, которая может устроить все стороны.

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Журналист Talksport.com Майкл Бенсон в Twitter со ссылкой на слова президента Всемирной боксерской организации Пако Алькасера сообщил, что WBO не хочет еще раз откладывать обязательную защиту своего пояса.

Организация сделала уже две отсрочки, сперва позволив организовать реванш между Джошуа и Энди Руисом, а затем позволив британцу провести обязательную защиту титула по линии IBF в бою с Кубратом Пулевым. Таким образом, в WBO не хотят делать еще одно исключение ради боя между Джошуа и Фьюри.

В таком случае Джошуа придется либо в следующем бою драться с Усиком, либо оставить пояс WBO вакантным, чтобы украинец мог побороться за него с другим соперником.

Журналист подчеркнул, что организация не будет отступать от своих правил, даже если это в итоге будет стоить ей больших денег.

В то же время, по последней информации, у Хирна есть вариант, при котором Джошуа и Фьюри смогут провести бой за все пояса, а Александру Усику не придется долго ждать своей очереди.

Как сообщает BoxingScene, Хирн хочет предложить Усику провести бой за пояс WBO через две недели после поединка Джошуа - Фьюри.

Таким образом, два британца определят абсолютного чемпиона мира, после чего тот сразу оставит пояс WBO вакантным. Соперником Усика в таком случае станет британец Джо Джойс или новозеландец Джозеф Паркер.

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Автор: Антон Дударь