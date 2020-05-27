Спел, станцевал и рассказал о счастье: Усик порадовал фанатов позитивным видео
Украинский боксер Александр Усик снял для подписчиков свежее видео из своего тренировочного лагеря.
Усик включил песню "Il est où le Bonheur" Кристофа Маэ и начал подпевать, а затем станцевал под трек "Под гипнозом".
Кроме того, боксер рассказал, где, по его мнению нужно искать счастье:
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"В этой песне поется о том, что мы ищем счастье извне, а счастье - оно рядом. Дорогие друзья, оглянитесь по сторонам. Счастье рядышком с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья, да просто недруги. Не ищите счастье где-то за пределами себя, найдите его внутри себя. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье".
Видео порадовало подписчиков боксера.
"Саня, так держать, оставайся всегда таким же позитивным", "Саша, ты лучик света в нашем темном царстве", "Ты лучший, поднял настроение мне", "Человек-зажигалка. Как такого человечка можно ненавидеть?", "Добрые, положительные, позитивные мысли. Спасибо за хорошее настроение", - комментируют болельщики на YouTube.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что команда Дерека Чисоры представила трейлер боя с Усиком.
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