Спел, станцевал и рассказал о счастье: Усик порадовал фанатов позитивным видео

Украинский боксер считает, что счастье нужно искать "внутри себя".

Украинский боксер Александр Усик снял для подписчиков свежее видео из своего тренировочного лагеря.

Усик включил песню "Il est où le Bonheur" Кристофа Маэ и начал подпевать, а затем станцевал под трек "Под гипнозом".

Кроме того, боксер рассказал, где, по его мнению нужно искать счастье:

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"В этой песне поется о том, что мы ищем счастье извне, а счастье - оно рядом. Дорогие друзья, оглянитесь по сторонам. Счастье рядышком с нами. Ваше здоровье, ваши счастливые дети, ваши жена, муж, мама, бабушка, дедушка, просто близкие люди, друзья, да просто недруги. Не ищите счастье где-то за пределами себя, найдите его внутри себя. Радуйтесь тому, что вы дышите, видите, ходите своими собственными ногами. Вот в этом и есть счастье".

Видео порадовало подписчиков боксера.

"Саня, так держать, оставайся всегда таким же позитивным", "Саша, ты лучик света в нашем темном царстве", "Ты лучший, поднял настроение мне", "Человек-зажигалка. Как такого человечка можно ненавидеть?", "Добрые, положительные, позитивные мысли. Спасибо за хорошее настроение", - комментируют болельщики на YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что команда Дерека Чисоры представила трейлер боя с Усиком.

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