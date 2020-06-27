Украинский боксер Гвоздик впервые объяснил решение завершить карьеру

Александр Гвоздик заявил, что хочет сохранить свое здоровье.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик впервые прокомментировал свое решение завершить карьеру.

О причинах, которые подтолкнули его уйти из бокса, Гвоздик рассказал сайту boxingscene.com.

"Мой разум в полном порядке, я чувствую себя хорошо и прямо сейчас понимаю, что это правильное время, чтобы что-то изменить", - подчеркнул Гвоздик.

"Во всей этой ситуации с коронавирусом я понимал, что мне придется начинать все сначала. Никто не собирался сразу же давать мне шанс подраться за титул. Это первое. А, во-вторых, есть вся эта неопределенность из-за коронавируса. Я понимаю, что мне уже 33, я здоров и хочу оставаться здоровым. Я ищу новые возможности в жизни, кроме бокса. Я здоров, рад этому и чувствую себя сильнее, чем когда-либо в моей жизни".

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Боксер отметил, что решение о завершении карьеры не связано с тем, что после поражения от Артура Бетербиева он оказался в больнице:

"Это была просто предосторожность в связи с тем, что несколько боксеров недавно умерли. Вы же знаете моего тренера Тедди Атласа. Он хочет быть уверенным в любой ситуации, а потому заставил меня поехать в госпиталь, сказал, что мне нужно это сделать. Все было хорошо".

Гвоздик не стал говорить, чем конкретно планирует заниматься:

"За 22 года в спорте я установил много связей с людьми из бокса и бизнесменами. Я не собираюсь давать комментарии по поводу того, чем я собираюсь заниматься, но поверьте, все в порядке".

Напомним, Гвоздик провел на профи-ринге 17 боев, в которых одержал 16 побед при 1 поражении. В последнем поединке он проиграл Бетербиеву, потеряв пояс чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, ранее менеджер Гвоздика Эгис Климас заявил, что боксер планирует посвятить себя бизнесу.

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