"Делаю куннилингус": Фьюри раскрыл секрет крепкого подбородка перед реваншем с Уайлдером

Британский боксер признался, что активно тренирует челюсть.

Британский боксер Тайсон Фьюри открыл один из секретов подготовки к реваншу против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

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Фьюри цитирует The Sun.

"Я уверен в своем подбородке. Много раз делаю куннилингус, чтобы укрепить свою челюсть. Поэтому не сомневаюсь, что она будет держать удар", - признался боксер.

Напомним, реванш между Уайлдером и Фьюри пройдет 22 февраля. Оба боксера являются непобедимыми.

Первый бой американского и британского боксеров завершился вничью.

Как сообщал УНИАН ранее, Фьюри также объяснил, как мастурбация помогает ему в подготовке к реваншу.