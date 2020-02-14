"Делаю куннилингус": Фьюри раскрыл секрет крепкого подбородка перед реваншем с Уайлдером
13:41, 14 февраля 2020Бокс
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Британский боксер признался, что активно тренирует челюсть.
Тайсон Фьюри продолжает подготовку к бою / фото: BoxingScene
Британский боксер Тайсон Фьюри открыл один из секретов подготовки к реваншу против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.
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Фьюри цитирует The Sun.
"Я уверен в своем подбородке. Много раз делаю куннилингус, чтобы укрепить свою челюсть. Поэтому не сомневаюсь, что она будет держать удар", - признался боксер.
Напомним, реванш между Уайлдером и Фьюри пройдет 22 февраля. Оба боксера являются непобедимыми.
Первый бой американского и британского боксеров завершился вничью.
Как сообщал УНИАН ранее, Фьюри также объяснил, как мастурбация помогает ему в подготовке к реваншу.
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