Танцы и работа с грушей: Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе (видео)
23:35, 20 сентября 2019Бокс
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Украинский боксер набирает форму перед следующий боем.
Усик выйдет на ринг в октябре / фото: BoxingScene
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе.
На своей странице в Instagram украинский боксер разместил свою тренировку с грушей. Усик наносит серии мощных ударов.
Также Александр не забывает веселиться. На другом видео экс-чемпион танцует под песню известного российского рэп-исполнителя Басты.
Свой следующий бой Усик проведет 12 октября в Чикаго против нидерландца Тайрона Спонга. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.
УНИАН ранее сообщал, что Усик сохранил место в топ-5 лучших боксеров мира.
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