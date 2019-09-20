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Танцы и работа с грушей: Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе (видео)

23:35, 20 сентября 2019
Бокс
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Усик выйдет на ринг в октябре / фото: BoxingScene

На своей странице в Instagram украинский боксер разместил свою тренировку с грушей. Усик наносит серии мощных ударов.

Также Александр не забывает веселиться. На другом видео экс-чемпион танцует под песню известного российского рэп-исполнителя Басты.

Свой следующий бой Усик проведет 12 октября в Чикаго против нидерландца Тайрона Спонга. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что Усик сохранил место в топ-5 лучших боксеров мира.

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Теги: #бокс#Александр Усик