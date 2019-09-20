Танцы и работа с грушей: Усик показал, как готовится к дебюту в супертяжелом весе (видео)

Украинский боксер набирает форму перед следующий боем.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе.

На своей странице в Instagram украинский боксер разместил свою тренировку с грушей. Усик наносит серии мощных ударов.

Также Александр не забывает веселиться. На другом видео экс-чемпион танцует под песню известного российского рэп-исполнителя Басты.

Свой следующий бой Усик проведет 12 октября в Чикаго против нидерландца Тайрона Спонга. Это будет дебют украинца в супертяжелом весе.

УНИАН ранее сообщал, что Усик сохранил место в топ-5 лучших боксеров мира.