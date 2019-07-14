"Похож на кавказца": в сети раскритиковали Ломаченко за новый имидж (фото)

Не всем фанатам понравился новый стиль украинского чемпиона.

Украинский чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко решил сменить имидж - украинец сбрил усы, оставив только бороду.

В Instagram-аккаунте lomus_official появилось совместное фото Ломаченко и борца Жана Беленюка. Спортсмены встретились на базе в Конча-Заспе.

"Бокс и борьба. Это два вида спорта, которые всегда делали из "мальчиков" настоящих мужчин. Только почему-то Василий на этом фото больше похож на борца, а Жан на боксера", - отмечается в подписи к снимку.

Новый стиль Ломаченко пришелся по вкусу не всем фанатам бокса. Подписчики отметили, что без усов украинец похож на кавказца.

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"Потому что у Васи борода, как у классических кавказских борцов", "Кому вы подражаете Василий Анатольевич? Бороду так христианин не должен носить!Так кавказские мужчины носят, хотя что я вам буду говорить. Дело вкуса!", "Вася больше на Хабиба здесь похож", "На чеченца стал похож", "Вась, ты же православный парень, не носи так, пожалуйста, бороду", "Отпусти усы, с ними лучше", - комментируют подписчики.

Впрочем были и те, кому новый имидж Ломаченко понравился:

"Какая разница - с усами борода или без. Дело каждого. Как по мне, то ярко смотрится", "Что за бред вы пишете? Захотел человек и сбрил усы. Василий, борода - класс! С усами, конечно, лучше, но и так хорошо", "Очень крутое фото и борода мощная".

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 31 августа. Соперником украинца будет британец Люк Кэмпбелл.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко сохранил первое место в рейтинге лучших боксеров мира.