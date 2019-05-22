Стартовала продажа билетов на бой чемпиона мира украинца Далакяна в Киеве

Артем Далакян будет защищать пояс чемпиона мира 15 июня в столице Украины.

Непобедимый украинский боксер Артем Далакян 15 июня в Киеве будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA.

На открытой площадке столичного КВЦ "Парковый" украинский боец встретится в поединке за пояс чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) с официальным претендентом на это звание, представителем компании Galaxy Boxing Promotion Sarawut Thawornkham из Таиланда.

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Артем Далакян уже имеет опыт защиты пояса чемпиона мира под открытым небом. Год назад он уверенно победил на этой же локации тайца Сиричаи Тайена.

Билеты на вечер бокса 15 июня уже в продаже. Цена стартует от 100 гривен.

Напомним, Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилория. После этого украинец дважды успешно защитил свой титул, победив в Киеве техническим нокаутом тайца Сиричаи Тайена и представителя Доминиканской Республики Грегорио Леброна.

Всего за профессиональную карьеру Далакян провел 18 боев и все завершил успешно со 100-процентным показателем побед (в 13 случаях был зафиксирован нокаут).