Кличко: сделаем все, чтобы провести бой Усика в Украине, Олимпийский будет полный

Мэр Киева прокомментировал возможность проведения боя Александра Усика в столице Украины.

Бывший чемпион мира по боксу, а в настоящее время мэр Киева Виталий Кличко признался, что в будущем собирается организовать бой Александра Усика в столице Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

Читайте такжеВиталий Кличко: мой брат проиграл Джошуа из-за моей ошибки

«Бой Усика в Украине? Нет ничего невозможного. Если Александр будет драться в супертяжах, первый титульный бой, с большой долей вероятности, будет за границей, это требование чемпиона и телевидения. Но мы сделаем все возможное, чтобы защита прошла в Украине. Убежден, "Олимпийский" будет полный», - заявил Виталий Кличко в интервью Segodnya.ua.

Напомним, что свой первый бой в супертяжелом весе Александр Усик проведет 25 мая против камерунца Карлоса Такама. В своем последнем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинец нокаутировал британца Тони Беллью.