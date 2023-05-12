Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Устав звания Герой Украины, согласно которому предварительно представление о присвоении высшего государственного звания будет рассматривать экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики.
Как сообщает Офис главы государства, Зеленский подписал сегодня соответствующий указ.
Согласно документу, при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины образуется экспертная группа, которая формируется из представителей Министерства обороны Украины, аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Офиса Президента Украины.
"Если предварительное рассмотрение представлений о праздновании государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте Украины, то материалы вносятся на рассмотрение этой комиссии вместе с выводом этой группы", - пояснили в Офисе президента.
В комментарии Зеленского относительно принятого решения отмечается, что большое количество обращений и электронных петиций относительно присвоения тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что вопрос нуждается в упорядочении.
"Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган – экспертную группу... каждый и каждый из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своим здоровьем или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев", – подчеркнул Зеленский.
Государственные награды
Как сообщал УНИАН, 29 апреля Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны уже более 45 тыс. украинцев отмечены различными государственными наградами за героизм.