Rzeczpospolita: Крыму не хватает воды из-за российской оккупации

До российской атаки питьевой воды на полуострове вполне хватало для населения, но Москва завезла на оккупированную территорию своих граждан.

Война между Украиной и Россией может не остановиться на тлении, которое длится уже шесть лет после российской оккупации Крыма и части Донбасса. Новый командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа предостерег соотечественников, что новая российская атака может произойти на юге страны.

"Мы готовимся к серьезной военной конфронтации, понимая, что если она начнется, к сожалению, будет много потерь среди наших солдат, а также гражданских", - сказал он в минувшее воскресенье.

"Когда мы поймем, что в Крыму началось восстановление северо-крымского канала, когда в него начнут инвестировать, это будет сигналом, что Россия готовится к большой конфронтации. Тогда будем вынуждены отвечать на вызов", - цитирует слова украинского военного Rzeczpospolita.

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В конце июня такое же мнение высказывал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Он говорил о начале большой "засухи" в Крыму после того, как Киев перекрыл канал в 2014 году. Он предостерегал, что новая агрессия может начаться уже в сентябре. Издание напоминает, что за 6 лет оккупации Россия сосредоточила в Крыму такие силы, которых нет у многих стран Европы. Согласно оценкам, на полуострове сейчас находится 35 тысяч солдат, а Черноморский флот усилен боевыми вертолетами и стратегическими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие.

Арсенал российских сил на полуострове за последние годы дополнили системы береговой обороны "Бастион", ракеты "Искандер", а также системы ПВО.

"Нет никакого смысла держать такие большие силы лишь для того, чтобы они там были. У них есть четкая цель. Эти силы способны проводить самодостаточную атаку на определенном стратегическом направлении. И это направление - Украина", - сказал "Rzeczpospolita" бывший командующий украинских ВМС Сергей Гайдук. Он возглавил украинские силы в Крыму в марте 2014 года, когда бывший командир Денис Березовский перешел на сторону России.

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"Если начнется российская агрессия со стороны Крыма, она будет не только наземной, но и воздушной и морской. Враг попытается заблокировать украинский флот в Одессе. Не исключено, что он попытается пробить коридор, который соединит оккупированную часть Донбасса с полуостровом вдоль Азовского моря", - сказал украинский военный.

Опасения командующего ВМС Украины широко комментируют в Москве. Звучат заверения, что Россия не планирует атаку против Украины со стороны Крыма. По словам Игоря Коротченко, который возглавляет связаное с Минобороны РФ издание "Национальная оборона", накопление российских сил в Крыму нацелено против активности НАТО в Черном море".

Строительство северо-крымского канала началось во времена Никиты Хрущева в 1960-х годах. До 2014 года он удовлетворял 85% потребностей Крыма в пресной воде. После российской оккупации полуострова Украина перекрыла дамбу в Херсонской области.

По словам украинской журналистки "Радио Свобода" Анны Андриевской, которая родом из Крыма, Россия пыталась разными методами убедить Киев возобновить поставки воды.

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"В 2014 году российская власть публично уверяла, что Крым не останется без воды. В Москве даже предлагали покупать ее у Украины по завышенной цене. Но ничего из этого не вышло. Киев не возобновил обеспечение. А Москва начала жаловаться на "водомор". Появились планы опреснять морскую воду, а затем проложить водоканал на дне Черного моря из России. Но все бесполезно", - рассказала Андриевская.

Нехватка пресной воды в Крыму стала серьезной проблемой для Москвы. Хотя вода из Днепра до оккупации использовалась в основном для удовлетворения нужд промышленности и сельского хозяйства. Питьевая же вода поступала из местных источников, которых хватало крымскому населению.

"Воды стало не хватать, когда Россия начала заселять Крым тысячами новых жителей и увеличивать военное присутствие. Вода - единственная проблема, с которой Россия не смогла справиться за шесть лет оккупации. Поэтому любой сценарий возможен", - сказала Андриевская.

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