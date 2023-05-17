Руководитель "Украинской команды" считает, что пересечение этой отметки - удачна сдача "испытательного срока" в Альянс.

На ближайшем саммите НАТО Украина должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс. "Испытательный срок" наша страна уже прошла, о чем свидетельствует цифра в 200 000 уничтоженных врагов.

Об этом заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный в Facebook, комментируя обнародованные Генштабом цифры потерь оккупантов, которые превысили 200 тысяч.

"200 000 врагов грузом 200. Украина на ближайшем саммите НАТО должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс. Украина уже прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, заплатила и платит в этот момент очень высокую цену, уничтожая россию на поле боя. Сегодняшняя цифра убитых российских вояк - яркое тому подтверждение", - заявил Палатный.

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Руководитель "Украинской команды" подчеркнул, что весь мир уже понял: для путинского режима многотысячные потери не являются аргументом прекращения войны. Поэтому крепкие Вооруженные силы Украины – самый главный залог безопасности европейского континента и стабильности в мире.

"Пока есть поток зэков и чмобиков, путин будет пытаться продолжать войну. Поэтому для освобождения украинской земли мы должны разбить и уничтожить путинское войско. Росия и россияне на много поколений должны бояться взглянуть в сторону Украины. А тем более снова решиться на войну против нашей страны. Поэтому Украина должна получить безграничную военную помощь от наших партнеров. Современная западная военная авиация, дальнобойные ракеты, еще больше современных комплексов ПВО/ПРО, современный флот – это необходимая инвестиция в безопасность Украины и мира", - подчеркнул Артур Палатный.

Как сообщалось, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 17 мая количество уничтоженных врагов превысило отметку в 200 тысяч и составило 200 590 личного состава (+610 в сутки).