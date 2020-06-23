Ситуация может повториться: журналисты выясняли, сколько в Украине "взрывоопасных" домов (видео)

По словам экспертов, большинство газовых сетей в стране находятся в плачевном состоянии.

В спальном районе Киева произошел взрыв газа в многоэтажном доме, после чего многие люди остались без крыши над головой. Жертвами трагедии стали пять человек. Сколько в Украине может быть подобных взрывоопасных домов, выясняли журналисты программы «Гроші».

Читайте такжеУспела выбежать: друзья рассказали историю девушки, которая потеряла семью после взрыва дома в КиевеОтмечается, что как бы это цинично не звучало, но утечкой газа сегодня никого не удивишь. По словам экспертов, большинство газовых сетей находятся в плачевном состоянии.

«Эта ситуация может повториться, потому что газопроводы в очень плачевном состоянии», – рассказал Николай Удовенко, который занимается газификацией домов.

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек. При этом в ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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