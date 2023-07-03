Психотерапевт заявил, что выступает за легализацию каннабиса.

Лекарства на основе каннабиса для всех, кто в этом нуждается, необходимо легализовать - с таким призывом к народным депутатам на прошлой неделе обратился президент Владимир Зеленский. Перспективы узаконивания медицинского каннабиса в Украине обсуждают не первый год, но решение до сих пор не принято.

Психотерапевт Олег Чабан в эфире "Сніданку з 1+1" объяснил, почему медицинский каннабис нужен в Украине и может ли он вызвать наркотическую зависимость.

В нашем организме независимо от настроения есть эндоканнабиноиды, именно они способны облегчать нашу боль. А в природе есть очень близкие к эндоканнабиноидам другие вещества, они называются просто каннабиоидами.

"Один из каннабиоидов - конопля. В ней примерно 100 психотропных веществ, которые будут влиять и изменять вашу психику...", - говорит Чабан.

Если говорить о каннабисе, продолжил он, то исследованы два понятия:

тетрагидроканнабинол, или ТГК;

каннабидол, более известный под аббревиатурой CBD.

В зависимости от сорта конопли, добавил психотерапевт, в ней будет либо высокая концентрация ТГК и низкая CBD, либо наоборот. "Но если мы можем эти вещества выделить и сосредоточиться, например, только на CBD, то мы будем получать медицинский препарат с высокой концентрацией именно CBD", - заявил Чабан.

Он рассказал, что в случае с тетрагиброканнабинолом есть наркотическое опьянение, эйфория, изменение восприятия пространства и времени, формирование потребности снова употреблять, может спровоцировать шизофреническое расстройство, если к этому есть генетическая предрасположенность. В случае с каннабидолом такого нет.

"Конопля с выделенным CBD становится, в силу того, что она имеет обезболивающий эффект, влияет на депрессию и тревогу, медицинским препаратом", - подытожил психотерапевт.

Разговоры о легализации в Украине медицинского каннабиса

Законопроект о легализации медицинского каннабиса был внесен в Раду в июне 2022 года. С тех пор ряд украинских общественных организаций требовал от нардепов этот документ.

Сторонники принятия заявляют, что это поможет с лечением людей с ПТСР, а именно ветеранов и пострадавших во время боевых действий.

28 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцам преодолевать "боль, стресс и травмы войны".

Вас также могут заинтересовать новости: