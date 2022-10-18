Теперь документ должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Петиция о запрете гражданам Российской Федерации выступать в Украине набрала 25 тысяч подписей. Теперь этот вопрос должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Автором петиции является продюсер Ольга Клименко. Она зарегистрировала документ еще 15 августа. Клименко в петиции просит запретить гражданам Росси любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в Украине.

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"Учитывая преступления России против украинского народа, мы не видим никакой возможности дальнейшего какого-либо сотрудничества в культурном, кино и театральном секторах, и наоборот видим необходимость увеличения украинского контента на телевидении, в театрах, на радио и в сфере кинематографа", - говорится в документе.

Также автор потребовала запретить трансляцию любого российского контента, созданного как при участии граждан РФ, так и на территории России. Также продюсер предложила ограничить продажу любых продуктов русской культуры в Украине.

По словам Клименко, необходим изменить законодательство, чтобы сохранить независимость украинского кино и создать соответствующие механизмы и процедуры.

Российская пропаганда и война в Украине - что ивзестно

Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе и на культурном. Многие российские артисты и актеры поддержали убийства украинцев и захват украинских территорий.

7 марта стало известно, что украинский суд разрешил задержать российского певца Николая Баскова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск.

В свою очередь певец пригрозил генпрокурору трибуналом, поскольку в Украине, по его мнению, якобы "тестируют биологическое оружие на людях".

Стоит отметить, что не все российские артисты поддержтвают политику президента Владимира Путина. Тех, кто выступил против войны с Украиной, внесли в "черный список". Теперь их концерты нежелательны.

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