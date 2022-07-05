Некоторые украинские звезды пятый месяц умалчивают о вторжении России в Украину и наших страшных потерях. Когда-то любимцы публики - ныне персоны нон-грата.

Уже пятый месяц в Украине длится полномасштабная война, которую 24 февраля развязала Россия. Кто-то из украинских знаменитостей открыто осуждает кровопролитие в нашей стране, выступает на благотворительных концертах и собирает деньги на помощь Украине, а кто-то упорно продолжает молчать, делая вид, что ничего не происходит.

Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая родилась в Одессе, выбрала жизнь и работу в России, а не свою Родину, где остались жить ее родители. Она так и ни разу не высказалась о вторжении России, при этом проводила в своих соцсетях разбор гардероба и выступала на российских шоу.

Позже она объяснила, что молчит из-за своего супруга, российского певца Влада Топалова. Мол, у них разные политические взгляды, поэтому она не хочет этими темами разрушать свой брак.

Молчание Регины настолько возмутило украинских знаменитостей, что даже они публично ее осудили, а телеведущая Катя Осадчая и вовсе предложила лишить Тодоренко украинского гражданства.

Певица Марув еще в начале войны заявила, что она против кровопролития в Украине, но из-за беременности временно уходит из социальных сетей. Но уже через месяц ее фото украшали обложку российского глянцевого журнала. После волны критики, Марув прекратила что-либо говорить о войне в Украине и ограничила доступ к своей странице в Instagram.

Вот только в июне 2022 года ее заметили в одном из роддомов Киева, где звезда, судя по всему, собиралась рожать своего первенца.

А вот одиозная телеведущая Снежана Егорова накануне вторжения России в Украину поддержала Владимира Путина, назвав его "героем нашего времени". Это стоило Егоровой не только карьеры, но и отношений со старшей дочерью Стасей Ровинской. Стася осудила свою мать, а когда началась война, то и вовсе отреклась от нее. Спустя некоторое время Егорова "переобулась" и начала убеждать, что Путина больше не поддерживает, а то, что она говорила ранее - это влияние российской пропаганды. Так или иначе Егоровой в Украине не рады.

Напомним, российским артистам разрешат выступать в Украине.

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