Российские власти составили "черный список" российских музыкантов, концерты которых признаны нежелательными. А все потому, что они осудили войну в Украине.
Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Среди неугодных оказались Андрей Макаревич ("Машина времени"), Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Валерий Меладзе, Максим Покровский (Ногу свело!"), группа "Би-2", популярные рэперы Face и Моргенштерн и многие другие.
"Черный список" российских артистов:
- Noize MC (на концерте в Ташкенте он вспомнил разбомбленные украинские города)
- Оксимирон (выступает на антивоенных благотворительных концертах в поддержку Украины)
- "ДДТ" (на солиста Юрия Шевчука и вовсе составили протокол за антивоенную речь на концерте)
- "Машина времени" (солист Андрей макаревич с первых дней осуждает войну в Украине и преступный режим Кремля)
- "Аквариум" (солист Борис Гребенщиков называет действия российской власти позором и говорит, что презирает пропаганду РФ)
- "Каста" (Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)
- "Би-2" (группа сняла клип о войне в Украине и отказалась выступать в России на концерте с Z-символикой)
- "Несчастный случай" (Кортнев Алексей)
- Земфира (певица поддержала Украину в нескольких своих клипах, один из которых посвятила Мариуполю)
- Валерий Меладзе (он был первым российским артистом, осудившим войну в Украине)
- Дмитрий Спирин (экс-солист группы "Тараканы")
- "Anacondaz" ( Хорев Артем, Карамушкин Сергей)
- "Louna" (Геворкян Лусинэ)
- "Порнофильмы" (Котляров Владимир)
- "Ногу Свело!" (группа в новой песне вспомнила о городах-героях Украины)
- "Кровосток" ( Черняк Антон)
- "Элизиум" (Кузнецов Дмитрий)
- "2Маши" (Зайцева Мария)
- Манижа
- Монеточка
- Гречка
- Face (рэпер и вовсе заявил, что ему стыдно быть русским)
- Моргенштерн
- "IC3PEAK" (Костылев Николай, Креслина Анастасия)
- "Литтл Биг" (Прусикин Илья, Таюрская Софья)
- Вася Обломов
- Лигалайз
- Дора
- "Алоэ Вера" (Мусаелян Вера)
- Муся Тотибадзе
Напомним, некоторым российским артистам разрешат выступать в Украине.