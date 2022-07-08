Российские власти составили "черный список" российских музыкантов, концерты которых признаны нежелательными. А все потому, что они осудили войну в Украине.

Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Среди неугодных оказались Андрей Макаревич ("Машина времени"), Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Валерий Меладзе, Максим Покровский (Ногу свело!"), группа "Би-2", популярные рэперы Face и Моргенштерн и многие другие.

"Черный список" российских артистов:

  • Noize MC (на концерте в Ташкенте он вспомнил разбомбленные украинские города)
  • Оксимирон (выступает на антивоенных благотворительных концертах в поддержку Украины)
  • "ДДТ" (на солиста Юрия Шевчука и вовсе составили протокол за антивоенную речь на концерте)
  • "Машина времени" (солист Андрей макаревич с первых дней осуждает войну в Украине и преступный режим Кремля)
  • "Аквариум" (солист Борис Гребенщиков называет действия российской власти позором и говорит, что презирает пропаганду РФ)
  • "Каста" (Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)
  • "Би-2" (группа сняла клип о войне в Украине и отказалась выступать в России на концерте с Z-символикой)
  • "Несчастный случай" (Кортнев Алексей)
  • Земфира (певица поддержала Украину в нескольких своих клипах, один из которых посвятила Мариуполю)
  • Валерий Меладзе (он был первым российским артистом, осудившим войну в Украине)
  • Дмитрий Спирин  (экс-солист группы "Тараканы")
  • "Anacondaz" ( Хорев Артем, Карамушкин Сергей)
  • "Louna" (Геворкян Лусинэ)
  • "Порнофильмы" (Котляров Владимир)
  • "Ногу Свело!" (группа в новой песне вспомнила о городах-героях Украины)
  • "Кровосток" ( Черняк Антон)
  • "Элизиум" (Кузнецов Дмитрий)
  • "2Маши" (Зайцева Мария)
  • Манижа
  • Монеточка
  • Гречка
  • Face (рэпер и вовсе заявил, что ему стыдно быть русским)
  • Моргенштерн
  • "IC3PEAK" (Костылев Николай, Креслина Анастасия)
  • "Литтл Биг" (Прусикин Илья, Таюрская Софья)
  • Вася Обломов
  • Лигалайз
  • Дора
  • "Алоэ Вера" (Мусаелян Вера)
  • Муся Тотибадзе

Напомним, некоторым российским артистам разрешат выступать в Украине.

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