В перечень неугодных попали Меладзе, Макаревич, Гребенщиков и другие.

Российские власти составили "черный список" российских музыкантов, концерты которых признаны нежелательными. А все потому, что они осудили войну в Украине.

Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Среди неугодных оказались Андрей Макаревич ("Машина времени"), Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Валерий Меладзе, Максим Покровский (Ногу свело!"), группа "Би-2", популярные рэперы Face и Моргенштерн и многие другие.

"Черный список" российских артистов:

Noize MC (на концерте в Ташкенте он вспомнил разбомбленные украинские города)

Оксимирон (выступает на антивоенных благотворительных концертах в поддержку Украины)

"ДДТ" (на солиста Юрия Шевчука и вовсе составили протокол за антивоенную речь на концерте)

"Машина времени" (солист Андрей макаревич с первых дней осуждает войну в Украине и преступный режим Кремля)

"Аквариум" (солист Борис Гребенщиков называет действия российской власти позором и говорит, что презирает пропаганду РФ)

"Каста" (Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)

"Би-2" (группа сняла клип о войне в Украине и отказалась выступать в России на концерте с Z-символикой)

"Несчастный случай" (Кортнев Алексей)

Земфира (певица поддержала Украину в нескольких своих клипах, один из которых посвятила Мариуполю)

Валерий Меладзе (он был первым российским артистом, осудившим войну в Украине)

Дмитрий Спирин (экс-солист группы "Тараканы")

"Anacondaz" ( Хорев Артем, Карамушкин Сергей)

"Louna" (Геворкян Лусинэ)

"Порнофильмы" (Котляров Владимир)

"Ногу Свело!" (группа в новой песне вспомнила о городах-героях Украины)

"Кровосток" ( Черняк Антон)

"Элизиум" (Кузнецов Дмитрий)

"2Маши" (Зайцева Мария)

Манижа

Монеточка

Гречка

Face (рэпер и вовсе заявил, что ему стыдно быть русским)

Моргенштерн

"IC3PEAK" (Костылев Николай, Креслина Анастасия)

"Литтл Биг" (Прусикин Илья, Таюрская Софья)

Вася Обломов

Лигалайз

Дора

"Алоэ Вера" (Мусаелян Вера)

Муся Тотибадзе

Напомним, некоторым российским артистам разрешат выступать в Украине.

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