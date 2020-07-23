Облившему зеленкой депутата от ОПЗЖ ветерану АТО избрали меру пресечения

За ветерана АТО Александра Погребиского, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении народного депутата от «ОПЗЖ» Олега Волошина, поручились народные депутаты от «Европейской солидарности».

Ветерану АТО Александру Погребискому, который якобы облил «зеленкой» народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Олега Волошина, избрана мера пресечения в виде личного обязательства под поручительство народных депутатов от «Европейской солидарности».

Об этом народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

"Сашу отпустили. Под личные обязательства и поручительство народных депутатов от «ЕС». До 21 сентября ему ограничивают выезд из Киева", - сказано в сообщении.

Также Геращенко утверждает, что Погребиский никого не обливал «зеленкой», как это считает сторона обвинения, а наоборот, пытался предотвратить агрессивные действия депутата Волошина, за что получил от него удар в лицо.

Геращенко считает, что судить надо не ветерана, а народного депутата.

"Депутат, который с трибуны ВР заявил об "отсутствии суверенитета" и бьет в лицо человека, которого держат полицейские, не несет ответственности... Погребиского задержали только потому, что он во время "зеленки" был возле ВР, пытался остановить хулиганские действия депутата, не убегал, и относится к нашей политической команде", - добавила она.

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Также она напомнила, что народные депутаты обратились в СБУ с заявлением о совершении Волошиным государственной измены.

"Наша фракция вместе с депутатами других фракций, обратились в СБУ по поводу преступления депутата ВР, который отрицает суверенитет Украины. Но очевидно, что избиение человека и нецензурная брань - это также правонарушение, которое требует реакции полиции. Попутно честно отмечу, что я против «зеленки» политических оппонентов. И Саша никого зеленкой не обливал. Но я за уголовную ответственность каждого предателя перед законом. Заявления Волошина подпадают под ст. 111 УК "государственная измена", - подытожила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в Верховной Раде Волошин заявил, что накануне намеренно не пришел на торжественное пленарное заседание парламента, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете, потому что «нечего отмечать - суверенитет отдан полностью внешнему управлению».

21 июля возле Верховной Рады неизвестные облили Волошина «зеленкой». По подозрению в совершении этих противоправных действий полиция задержала двух человек.

22 июля группа народных депутатов из разных фракций подали заявление в СБУ с требованием отреагировать на заявление Волошина о суверенитете Украины.

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