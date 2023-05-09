По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие координационные центры должны образовать в Киеве, Севастополе и в каждой области.

Кабинет министров утвердил типовое положение о Координационном центре поддержки гражданского населения при областной, Киевской и Севастопольской городской государственной (военной) администрации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, такие центры должны появиться до июля месяца.

"Рекомендовано областным, Киевской и Севастопольской городским государственным (военным) администрациям до 1 июля 2023 года образовать координационные центры поддержки гражданского населения при областных, Киевской и Севастопольской городской государственных (военных) администрациях и утвердить положение об указанных центрах с учетом типового положения", - отметил он.

Видео дня

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие центры будут организовываться для оказания дополнительной помощи украинцам в решении вопросов социальной защиты, обеспечения жильем и работой, медицинской и правовой помощью.

"Это также позволит лучше координировать работу исполнительной власти, правоохранителей, местной власти, волонтерских и общественных объединений, международных гуманитарных организаций", - заявил премьер на заседании правительства.

Переселенцы в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, из-за развязанной россиянами полномасштабной войны украинцы вынуждены были покидать свои дома и переезжать в более безопасные регионы нашей страны, а то и за границу. В частности, сейчас в Украине на учете стоят около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Однако их реальное число может составить почти 7 миллионов человек.

Вице-премьер Ирины Верещук недавно отмечала, что Украина преодолела кризисный порог по количеству внутренне перемещенных лиц.

Государство пытается помогать людям, которые вынуждены были искать убежище в других регионах Украины. В частности, ВПЛ ежемесячно могут получать пособие в размере 2 тысячи гривень, а для детей и лиц с инвалидностью она составляет 3 тысячи гривень. Также недавно заработало новое приложение "ЗаБОТа о ВПЛ", которое призвано помочь внутренне перемещенным лицам интегрироваться в принимающие общины.

Вас также могут заинтересовать новости: