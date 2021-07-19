Военные учения продляться до 31 июля.

Многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча 2021" стартовали в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области. Обучение продлится до конца июля

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Цель операции - оценить уровень обученности подразделений ЛитПолУкрбрига в оборонительной операции.

В ходе учений бойцы будут тренироваться в планировании и ведении наступательных оборонительных действий, совершенствовать взаимодействие между подразделениями бригад, повышать совместимость с подразделениями государств-членов НАТО.

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Обучение состоит из четырех этапов и закончится 31 июля.

Как ранее сообщал УНИАН, на Николаевщине начались украинско-британские военные учения "Казацкая Булава-2021".

Учения будут проходить на базе 235-го широколановского межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений с 12 по 24 июля.

Среди стран-участниц учений – Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция.

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Автор: Анастасия Горбачева