Прокуроры в суде доказали, что российские военные 18 марта 2022 года во время оккупации города Тростянец из танка обстреляли местную больницу.

Двое военнослужащих РФ признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны и в порядке специального судебного производства приговорены к 11 годам лишения свободы.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, военных обвиняли по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса. "Прокуроры в суде доказали, что в нарушение требований европейских нормативных актов о защите гражданского населения 18 марта 2022 года во время оккупации российскими военными в городе Тростянец из танка была обстреляна городская больница", - детализируется в сообщении.

По данным следствия, отдал приказ обстрелять больницу младший сержант, командир танка 1-го танкового взвода 5-й танковой роты 2-го танкового батальона 1-го гвардейского танкового полка "Чертковский" 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Выполнил преступный приказ рядовой, занимающий должность наводчика-оператора.

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Удар по больнице в Тростянце

После деоккупации города медики этой больницы рассказывали, что войдя в здание и увидев современные условия и аппаратуру, россияне озверели от ярости и зависти направили дула танков на больницу. Они произвели более 30 прицельных выстрелов. Жизнь медиков и пациентов спасло то, что они все время жили в подвале.

А 20 мая 2022 года Государственное бюро расследований установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце. Это сделали двое российских военных: команду прицельного огня по помещениям Тростянецкой районной больницы отдал командир танка Т-72, уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов, а роль наводчика-оператора исполнял военный по имени Айнур Мухаметжанов.

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