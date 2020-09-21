Торжественно, в сопровождении оркестра, засиял фасад Ровенского областного академического музыкально-драматического театра. Подсветили знаковое для Ровно сооружение в рамках акции «Подари свет», которую инициировал глава ОГА Виталий Коваль.

«Настало время вывести Ровно из темноты. Который первый объект среди знаковых для города сооружений, которые будут подсвечиваться. Наша цель - безопасность жителей Ровно. Именно поэтому, после объектов мы перейдем к освещению улиц», - сказал Виталий Коваль.

По его словам, на подсветку театра не было потрачено ни одной бюджетной копейки, ведь его инициативу поддержал социально-ответственный бизнес. Присоединилась к реализации освещения драмтеатра группа компаний «Реноме».

«У меня не было никаких сомнений. Я сразу ответила «да», - рассказывает директор «Реноме» Надежда Гладкевич. - Во-первых - это красиво. Во-вторых - мы вместе с компанией хотим менять город. А это такой быстрый, простой и яркий пример, как можно сделать город совсем другим. И думаю, что к этой инициативе могут присоединиться многие предприниматели».

Осветить фасад Драматического театра давно мечтал и его директор Владимир Петрив.

«Нам очень приятно, что воплощать проект «Подари свет» начали именно с театра. Мы хотели, чтобы наше здание была красивым не только изнутри, душой, которая в нем живет, и людьми, которые здесь работают, но и снаружи. Мы обязательно на фасаде разместим табличку с именами тех, кто помог в реализации освещения театра. Спасибо за подарок Надежде и Виталию, за инициирование такого проекта. Это настоящий подарок к открытию нового театрального сезона », - отметил Владимир Петрив.

Для освещения выбирали объекты по желанию жителей Ровно, после опроса жителей города о том, с какими сооружениями у них ассоциируется Ровно. Среди перечня объектов, которые вскоре засияют, будут знаковые, исторические и религиозные сооружения. Следующим, по словам Виталия Коваля, подсветят фасад Ровенской областной филармонии.

«Ровно, к сожалению, очень темный город, который требует современного освещения. Это первый шаг от полумрака, который окутывает вечерний город. Проект «Подари свет» только набирает обороты. Свет означает пробуждение жизни, надежды, мира, согласия и благополучия. Ровно требует света, а жители - безопасности и комфорта. Ведь Ровно - это мы!», - подытожил Виталий Коваль.

Напомним, в прошлом месяце небо над городом в различных точках Ровно подсветили загадочными яркими лучами света. Жители активно обсуждали это событие в соцсетях, ведь никто не догадывался, для чего эти разноцветные огни. За несколько дней ситуацию прояснил Виталий Коваль. Он анонсировал старт проекта «Подари свет» и пообещал яркими фонарями подсветить все выдающиеся объекты города.

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Автор: УНИАН