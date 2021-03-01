Задержанному грозит до 8 лет тюремного заключения.

В Харькове задержали мужчину, который может быть причастным к серии «минирований» различных объектов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Читайте также"Минирование" на заказ: в Запорожье задержали 18-летнего псевдоминера (видео)Отмечается, что следователи установили причастность злоумышленника к 16-ти ложным сообщениям о минировании государственных учреждений.

«43-летний харьковчанин неоднократно звонил с информацией о якобы заложенной взрывчатке в зданиях судов, Управления патрульной полиции и сервисных центров МВД Украины», – сообщили в полиции.

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Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1, ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении ряда преступлений.

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Автор: Катерина Шварц