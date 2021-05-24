В Днепре обнаружили скопление авто полиции - вероятно, неисправных.
Об этом говорится в видео, опубликованном Telegram-каналом ВЕХА (Харьков).
"У богатых свои причуды. Даже если они - полиция. В Днепре, на территории УПП есть целое кладбище разбитых полицейских авто. Почему их не ремонтируют и кто за это ответит, не ясно. А пока мы можем посмотреть, на что пошли наши деньги", - отмечается в подписи к видео.
В ролике сообщается, что машины стоят по адресу площадь Троицкая, 2-а. Там расположено Днепровское районное управление полиции.
На некоторых авто заметны повреждения, в частности, побитые бамперы или выбитые окна. Другие выглядят целыми.
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