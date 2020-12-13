Торжественное богослужение возглавил представитель Вселенского патриархата.

Сегодня, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Андреевской церкви в Киеве состоялось первое богослужение после 11 лет реставрации.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

Читайте такжеС главной елки Киева сняли "ведьмовскую" шляпу (фото)Отмечается, что торжественное богослужение возглавил представитель Вселенского Патриархата митрополит Гальский Эммануил в сослужении экзарха Вселенского патриарха епископа Команского Михаила и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори).

В ПЦУ также напомнили, что на месте современной Андреевской церкви в начале XIII века стояла Крестовоздвиженская церковь, название которой напоминает о летописных преданиях о том, что именно здесь апостол Андрей Первозванный воздвиг крест, предсказав появление большого города.

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Автор: Алина Вишневская