Сегодня, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Андреевской церкви в Киеве состоялось первое богослужение после 11 лет реставрации.
Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
Читайте такжеС главной елки Киева сняли "ведьмовскую" шляпу (фото)Отмечается, что торжественное богослужение возглавил представитель Вселенского Патриархата митрополит Гальский Эммануил в сослужении экзарха Вселенского патриарха епископа Команского Михаила и архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори).
В ПЦУ также напомнили, что на месте современной Андреевской церкви в начале XIII века стояла Крестовоздвиженская церковь, название которой напоминает о летописных преданиях о том, что именно здесь апостол Андрей Первозванный воздвиг крест, предсказав появление большого города.
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