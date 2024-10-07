Ежедневно поступает 150 заявок для участия в "Тестовой неделе штурмовика", поделился ветеран.

Будущее этой войны за роботизированными технологиями, и именно в этом направлении происходит развитие в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Об этом сказал опытный военный инструктор, ветеран, профессиональный кикбоксер Максим Левченко с позывным "Роджер" в интервью "Армия TV". Он оборонял Мариуполь и после возвращения из плена занимается проектом "Тестовая неделя штурмовика" в 3-й ОШБр.

По его словам, также активно развивается в бригаде направление FPV-дронов:

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"И людей, которые имеют IТ-опыт, мы всегда рады видеть. Поэтому кроме должности штурмовика есть множество других должностей, которые тоже актуальны, они каждую неделю обновляются", - рассказал Левченко.

По его словам, ежедневно поступает 150 заявок для участия в "Тестовой неделе штурмовика", на каждую неделю определяется около 50 участников, и бронируются места на несколько недель вперед. По его словам, также происходит подготовка рекрутов - от месяца до двух.

Он отметил, что во время этих тестовых недель штурмовика важно донести до гражданского населения понимание, кем они могут быть в бригаде, научить людей базовым военным навыкам - тактическая медицина, тактическое перемещение, провести ознакомление с бригадой, ее традициями и ценностями. "Гражданские люди имеют возможность заехать на неделю и пожить, как военные", - сказал Левченко. По его словам, методы, которые применяет государство по пополнению армии, не всегда эффективны, поэтому надо менять подход - не принуждать, а мотивировать людей идти в армию.

Левченко рассказал, что обучение происходит семь дней, в частности, первый день вводный, когда знакомятся с должностями в бригаде, на второй день - учатся медицинским навыкам, методам эвакуации, третий - историко-идеологическая подготовка, а также отрабатывается тактическое перемещение, работа с оружием.

По его словам, в четверг происходит оборона плюс тактическое перемещение, заход в окопы и их оборона, а в пятницу - дополнительная тактическая медицина. Он отметил, что на тестовой неделе работают инструкторы, которые имеют большой боевой опыт, в частности, в Бахмуте, Авдеевке, они проводят обучение. При этом добавил, что задействована и психологическая поддержка.

Левченко рассказал, что были случаи, когда людей досрочно отправляли домой. "Если человек негативно влияет на коллектив или употребляет наркотические вещества, то от таких избавляются, отсылая их в гражданскую жизнь", - отметил он. По его словам, на обучение пришла девушка, которая сначала вела себя нормально, а потом не пришла на вечернее слаживание.

Он отметил, что начала странно себя вести, у нее были неадекватные реакции. "По человеку же видно, когда он "накидался", и состояние изменилось. Мы ее просто домой отправили, потому что это риск для подразделения. И наша репутация пострадать может, что мы у себя таких людей держим. И все в отделении сказали, что они не хотят с ней быть", - рассказал он.

Военный инструктор отмечает, что физическая подготовка необходима, но очень важна личная мотивация. Левченко рассказал, что к ним пришел мужчина, который весил около 140 килограммов, но он очень хочет защищать страну, и он "за месяц сбросил килограммов 30".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, военный Роман рассказывал, что в Третьей штурмовой бригаде нет ни "аватаров", ни мобилизованных из "бусиков". По его словам, в Третьей штурмовой хорошо, потому что там он может рассчитывать на каждого со своих побратимов.

Боец посоветовал мужчинам, которые боятся мобилизоваться, самостоятельно участвовать в службе и выбирать соответствующую должность в армии, а не ждать повестки. По его словам, надо пойти выбрать, какую профессию военнообязанный хочет, и тогда будет больше шансов, что он попадет к нормальным командирам.

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