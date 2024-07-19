Кроме того, в МИД призвали УВКБ ООН к решительным шагам для защиты украинских детей, депортированных в Россию.

В четверг, 18 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди. По итогам встречи было объявлено о запуске платформы "Украина – это Дом" для украинцев, которые хотят вернуться из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. Отмечается, что новая платформа станет важным инструментом поддержки усилий по восстановлению и отстройке Украины, а также возвращения украинцев. Она будет предоставлять перемещенным лицам и семьям проверенную и актуальную информацию, которая поможет им принять решения о возможности возвращения из-за границы в Украину.

"Мы приветствуем лидерство и координационную роль УВКБ по оказанию помощи украинцам как в стране, так и за ее пределами. Пока продолжается российская агрессия, наши люди за рубежом продолжают нуждаться в международной помощи и поддержке. В то же время мы готовы работать вместе над помощью тем украинцам за рубежом, которые готовы вернуться, в возвращении домой. В этой связи рассчитываем, что одним из важных инструментов станет платформа "Украина – это Дом", которая начинает свою работу под эгидой УВКБ. Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", – заявил Кулеба.

Видео дня

Кроме того, министр призвал УВКБ к решительным шагам для защиты украинских детей, депортированных в Россию, с целью недопущения их незаконного усыновления и обеспечения их безопасного возвращения в Украину.

Украинцы за рубежом

С 2024 года украинцы, которые закончили учреждения среднего образования и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы. Правительство Литвы больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских беженцев в высших учебных заведениях страны. Соответствующие изменения в Министерстве образования приняли по просьбе Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил на год бесплатный роуминг для беженцев из Украины. Доступные звонки позволяют тем украинцам, кто ищет убежища в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Вас также могут заинтересовать новости: